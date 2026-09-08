BUDO'nun Mudanya-Kabataş bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edildi. Şirketin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 20.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 20.15'teki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Kabataş) ve 20.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Kaynak: AA
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