BUDO'nun Mudanya ve Armutlu hatlarındaki 12 sefer olumsuz hava nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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BUDO'nun Mudanya ve Armutlu hatlarındaki 12 sefer olumsuz hava nedeniyle iptal edildi

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BUDO\'nun Mudanya ve Armutlu hatlarındaki 12 sefer olumsuz hava nedeniyle iptal edildi
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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mudanya-Kabataş ve Armutlu (İhlas)-Kabataş hatlarındaki seferlerin iptali, deniz otobüsüyle seyahat edecek yolcuları olumsuz etkiledi.

BURSA Deniz Otobüsleri'nin 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 16.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 19.00'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Saat 07.00'de Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'de İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'da Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'da İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ile 13.00'te Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle gerçekleştirilemedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BUDO'nun Mudanya ve Armutlu hatlarındaki 12 sefer olumsuz hava nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
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