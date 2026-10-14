BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş seferleri dahil 4 seferi iptal etti

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.