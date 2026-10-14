BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş seferleri dahil 4 seferi iptal etti

BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabataş seferleri dahil 4 seferi iptal ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 deniz otobüsü seferini iptal ettiğini duyurdu. Şirketin internet sitesindeki bilgiye göre, 16.00 ve 19.00 Mudanya-Kabataş ile 16.30 ve 19.30 Kabataş-Mudanya seferleri fırtına beklentisi nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 seferini iptal etti.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ile saat 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri fırtına beklentisi nedeniyle yapılamayacak.
Kaynak: AA
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