Buğdaylı Köyü'nde Deprem Yaraları Sarılıyor

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5,6'lık depremin merkez üssü Buğdaylı köyünde yaralar sarılıyor

TOKAT - 18 Nisan'daki depremin merkez üssü Buğdaylı köyünde 36 binanın yıkımı tamamlanırken, konteynerlerde barınan köy halkının evleri yeniden yapılacak.

18 Nisan'da 4,7 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Sulusaray ilçesine bağlı Buğdaylı köyünde, yıkım ve yeniden inşa çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan incelemeler sonucu, depremin merkez üssü olan Buğdaylı köyünde 36 bina ağır hasar aldı. Yıkım işlemleri büyük oranda tamamlanırken, köy halkı geçici olarak konteynerlerde barınıyor.

Köydeki hasar hakkında bilgiler veren Buğdaylı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, "Köyümüzde 36 adet ağır hasarlı bina vardı. Bunların yıkımı hemen hemen tamamlandı. 16 adet konut yıkıldı ve yeniden yapılacak. Ayrıca, 6 adet ahırın yapımına başlanacak. Caminin de yıkım kararı çıktı, büyük ihtimalle camimiz de kontrollü şekilde yıkılacak" şeklinde konuştu.

Köy sakinleri, geçici barınma olarak konteynerlerde kalırken, yetkililer de yeniden yapım sürecinin bir an önce tamamlanabilmesi için çalışmalara hız verdi.