Bugün Öne Çıkan Etkinlikler

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda yapılacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksini ve 2026 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıklayacak. (ANKARA)
11.00 - Prof. Dr. Ümit Kocasakal, ekim ayında yapılacak İstanbul Barosu seçimleri için adaylığını açıklayacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
13.00 - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
23.00 - 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. (BOSTON)
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