Bugün Türkiye'de Önemli Etkinlikler

Güncel

09.00 - Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ANKARA)

11.00 - 14.00 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma Yırca köyü Zeytin Şenliği'ne katılacak, Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/MANİSA)

11.00 - DEVA Partisi'nin 2. Olağan Büyük Kongresi toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

13.30 - CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde SODEV'in 30. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenecek Ekonomik Kriz ve Adalet Arayışı: Zenginleşen Azınlık Yoksullaşan Çoğunluk paneline katılacak. (ANKARA)

17.00- Kadınlar, erkek şiddetini ve cezasızlığı protesto etmek için Ankara'da Sakarya Caddesi'nde, İstanbul'da Kadıköy İskele'de eylem düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/ İSTANBUL-ANKARA)

19.30- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve eşi Nursen Yavaş Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona ev sahipliği yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ/ ANKARA)

21.30- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali'ne katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ-CANLI/İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…