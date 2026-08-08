Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika
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Bugünkü Önemli Etkinlikler

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer bakanların katılacağı etkinlikler yapılacak.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/20.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesi açılış törenine iştirak edecek.

(Tekirdağ/16.30)

2- TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sorgun Tabiat Parkı'nda "Aile Kampı" etkinliğine katılacak.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Düver Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemede bulunacak ve basına açıklama yapacak, Kayseri Kuzey Çevre Yolu Şantiyesi'ne, Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak, il koordinasyon toplantısına, "Net Konuşalım Kayseri" programına ve Ali İhsan Alçı Bulvarı açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/11.15-18.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelerin yeniden başladığını açıklamasının ardından taraflar arasındaki görüşmelere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu'nun yarışacağı finali izleyecek.

(İstanbul/09.00)

2- Galatasaray, İspanya'nın Villarreal ekibiyle RAMS Park'ta yapılacak özel maçta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/21.00)

3- Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk haftasına, Bandırmaspor-İstanbulspor, Ekenler Beton Sivasspor-Turka Esenler Erokspor, Eminevim Ümraniyespor-Mardin 1969 ve Antalyaspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(Balıkesir/17.00/Sivas/İstanbul/19.00/Antalya/21.30)

4- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu 5. turnuva finalinde Fenerbahçe ArsaVev, ev sahibi Belçika temsilcisi OH Leuven ile Den Dreef Stadı'nda karşılaşacak.

(Leuven/21.00)

5- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin İngiltere'deki on ikinci ayağında, sprint yarışı gerçekleştirilecek.

(Silverstone/18.00)

6- Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'na Burhan Felek Spor Kompleksi'nde kadınlar ve erkeklerde bireysel final müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/09.00/18.00)

7- Romanya'da devam eden FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Türkiye, Letonya ile karşılaşacak.

(Oradea/18.00)

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Kaynak: AA

Hakan Fidan, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bugünkü Önemli Etkinlikler - Son Dakika

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