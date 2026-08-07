Düğün kana bulandı! Bıçaklanan pazarcı hayatını kaybetti
Konya'da bir düğüne katılan Zeki Bozdemir, çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışanları ve bıçaklama olayının failini yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'nın Çumra ilçesinde dün akşam saatlerinde pazarcılık yapan Zeki Bozdemir, ilçedeki bir düğüne katıldı. Bozdemir ile bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçakla yaralanan Bozdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
BİRDEN TARTIŞMA ÇIKTI
Olay, dün akşam saatlerinde Çumra ilçesindeki bir düğün salonunun yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğüne katılan pazarcı Zeki Bozdemir ile henüz kimliği belirlenemeyen bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Giderek büyüyen kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Bozdemir, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bozdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri ve Bozdemir'i bıçaklayan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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