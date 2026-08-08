Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor - Son Dakika
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Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan\'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor
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İstanbul Şişli’de Müge Şahin’i sokak ortasında öldürdüğü belirtilen Nazir Ilgın’ın, 6 yıl önce hemşire Ceylan G.’ye de bıçakla saldırdığı ortaya çıktı. Ilgın’ın o dönem serbest bırakılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan “Nasıl salınabilir?” diyerek tepki gösterirken, zanlı daha sonra 14 yıl hapis cezası aldı ancak 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıktı. Ilgın şimdi Müge Şahin cinayetinin zanlısı olarak her yerde aranıyor.

İstanbul Şişli'de Müge Şahin'in sokak ortasında öldürülmesinin ardından katil zanlısı olarak aranan Nazir Ilgın'ın geçmişindeki benzer bir saldırı yeniden gündeme geldi.

Ilgın'ın 2020 yılında hemşire Ceylan G.'ye şiddet uyguladığı, ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Ancak Ilgın'ın serbest kalmasından iki gün sonra genç kadına yeniden saldırdığı ve bu kez boğazını kesmeye çalıştığı ifade edildi.

Ağır yaralanan Ceylan G., gördüğü tedavinin ardından hayata tutundu. Zanlının ilk olayın ardından serbest bırakılması ise o dönem büyük tepki çekti.

AVUKATI O DÖNEM YAŞANANLARI ANLATTI

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre zanlının serbest bırakılmasına tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan olmuştu.

Ceylan G.'nin avukatı Çağrı Kılın, Erdoğan'ın olaya ilişkin tepkisinin ardından yaşananları, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Nasıl salınabilir?' sözlerinden sonra yeniden gözaltına alındı. Cumhurbaşkanının yardımlarıyla hayatı kurtuldu" sözleriyle anlattı.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

14 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Nazir Ilgın, Ceylan G.'ye yönelik saldırının ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ilgın'ın denetimli serbestlikle 5 yıl sonra cezaevinden çıktığı belirtildi.

Cezaevinden çıktıktan sonra bu kez Müge Şahin'i saplantı haline getirdiği ve Şahin'e yönelik benzer zorbalıklarda bulunduğu ifade edildi.

MÜGE ŞAHİN'İ SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Şişli'de çarşamba günü yaşanan olayda Nazir Ilgın'ın Müge Şahin'i sokak ortasında öldürdükten sonra kaçtığı belirtildi. Cinayetin ardından harekete geçen ekipler, katil zanlısı Ilgın'ın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

CEYLAN G. DE ZANLININ YAKALANMASINI BEKLİYOR

Altı yıl önce Ilgın'ın saldırısından ağır yaralı olarak kurtulan Ceylan G. de Müge Şahin'in ailesi gibi zanlının bir an önce yakalanmasını istiyor.

Ilgın'ın 2020 yılında gerçekleştirdiği saldırının ardından 14 yıl hapis cezasına çarptırılması, 5 yıl sonra denetimli serbestlikle cezaevinden çıkması ve şimdi Müge Şahin cinayetinin zanlısı olarak aranması geçmişte yaşanan olayı yeniden gündeme taşıdı.

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Son Dakika İstanbul Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Söylenecek çok şey var ancak söyleyemiyorum, yazamıyorum.İlk baştan yazdım daha sonra sildim, silmek zorunda kaldım. 5 2 Yanıtla
  • kacmazkadir748@gmail.com [email protected]:
    benim tavsiyem kadınlar kızlar vede genç yaşlı erkekler kiminle arkadaş dost olduklarını bilsinler... 7 0 Yanıtla
  • 4433875Bolu 4433875Bolu:
    he he... 2 3 Yanıtla
  • zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    yorumundan çok etkilendim, hala kendime gelemedim, ne büyük adamsın başmemet 1 1 Yanıtla
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