Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros’u birlikte betimleyen yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'u birlikte betimleyen yaklaşık 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında Aspendos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda sağlık tanrısı Asklepios ile iyileşmenin simgesi oğlu Telesphoros'u birlikte betimleyen 2,20 metre boyunda mermer heykel grubu bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sosyal medya hesabından duyurduğu keşif, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık ve şifa kültlerinin kent yaşamındaki yerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

"ŞİFANIN 1800 YILLIK SEMBOLÜ"

Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde bulunan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu.

MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; sanatsal özellikleri, ayrıntılı işçiliği ve hastalığın tedavisinden tam iyileşmeye kadar uzanan süreci simgeleyen ikonografik anlatımıyla dikkati çekti.

Bakan Ersoy keşfi 'şifanın bin 800 yıllık sembolü' sözleriyle duyurdu

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

"DÖNEMİN HEYKELTIRAŞLIK ANLAYIŞINI YANSITIYOR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta ortaya çıkarılan heykel grubuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aspendos'ta şifanın yaklaşık bin 800 yıllık sembolü gün yüzüne çıktı! Geleceğe Miras Projemiz kapsamında Antik kentte yürüttüğümüz kazı çalışmalarında, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu ve yardımcısı Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubuna ulaştık. Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait eser, Tiyatro Caddesi üzerindeki Doğu Meydanı'nın batı cephesinde yer alan Anıtsal Kapı'nın kuzey kanadına ait yıkıntılar arasında bulundu. MS 2. yüzyılın son çeyreğine tarihlenen heykel grubu; figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun işçilikle dönemin heykeltıraşlık anlayışını yansıtıyor. Antik Çağ'da Asklepios hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını; uzun ve kapüşonlu giysisiyle betimlenen Telesphoros ise tedavinin tamamlanmasını, iyileşmeyi ve nekahet dönemini simgeliyordu. Bu nedenle eser, hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine uzanan şifa sürecini bütüncül biçimde anlatan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. Aspendos'un sağlık kültlerine, inanç dünyasına ve toplumsal yaşamına yeni veriler sunan bu önemli keşif dolayısıyla Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

İYİLEŞMENİN SİMGESİ

Heykel grubunun ana figürünü oluşturan Asklepios; ayakta, cepheden, olgun yaşta, uzun ve gür saçlı, sakallı bir erkek olarak betimlendi. Vücut ağırlığını sol bacağı üzerine veren figürün sağ bacağı hafifçe bükülerek öne ve yana doğru uzanıyor.

Asklepios'un üst gövdesi büyük ölçüde çıplak bırakılırken himationu, sol omzunun üzerinden geçirilerek bel ve bacaklarının çevresinde yoğun kıvrımlar oluşturacak biçimde düzenlendi. Figür, sol eliyle himation kıvrımlarını kavrıyor.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

Büyük bölümü günümüze ulaşmayan sağ kolu ise tanrının en önemli simgesi olan yılan sarılı asaya dayanacak biçimde tasarlandı. Olgun, sakallı ve ağırbaşlı yüzü, Asklepios'un Roma Dönemi'ndeki yerleşik ikonografik özelliklerini taşıyor.

Asklepios'un sol ayağının önünde, ana figüre göre oldukça küçük ölçülerde betimlenen Telesphoros yer alıyor. Çocuk görünümündeki figür, vücudunu bütünüyle örten uzun ve kapüşonlu giysisiyle tanınıyor. Anatomik ayrıntıları büyük ölçüde gizleyen bu giysi, figüre sütunumsu bir görünüm kazandırıyor.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

TEDAVİ VE İYİLEŞME

Antik Çağ'da Asklepios; hekimliği, tedaviyi ve sağlığın korunmasını temsil ediyordu. Oğlu ve yardımcısı Telesphoros ise tedavi sürecinin tamamlanması, iyileşme ve nekahet döneminin başarıyla sonuçlanmasıyla ilişkilendiriliyordu.

İki figürün aynı kompozisyonda buluştuğu heykel grubu, sağlık kavramının yanı sıra hastalığın tedavisinden kişinin bütünüyle iyileşmesine kadar uzanan şifa sürecini de simgeliyor.

Telesphoros'un Asklepios'un ayağının önünde konumlandırılması, iki figür arasındaki kült bağını ortaya koyarken heykelin ikonografik anlatımını da tamamlıyor.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

ANITSAL KAPININ YIKINTILARI, ŞİFA KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ SAKLADI

Heykel grubunun, Doğu Meydanı ile bağlantılı Anıtsal Kapı'nın yıkıntıları arasında bulunması, eserin kentin kamusal ve törensel açıdan önem taşıyan bir bölümünde sergilendiğini gösteriyor.

Eser, Roma Dönemi Aspendos'unda Asklepios kültünün varlığını ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen önemli arkeolojik veriler arasında yer aldı. Asklepios'un Telesphoros ile birlikte betimlenmesi, tedavi ve iyileşme kavramlarının kentte gelişmiş bir ikonografik anlatımla ele alındığını ortaya koydu.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı

Figürlerin duruşu, himationun kıvrım düzeni, Asklepios'un yüz tipi ile saç ve sakalındaki yoğun matkap işçiliği de Roma Dönemi heykeltıraşlık anlayışının belirgin özelliklerini yansıtıyor.

Asklepios ve Telesphoros heykel grubu, sanatsal niteliğinin yanı sıra Aspendos'un dinsel, toplumsal ve kamusal yaşamının birlikte değerlendirilmesine imkan veren önemli bir arkeolojik buluntu niteliği taşıyor.

Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı
Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Arkeoloji, Turizm, Kültür, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı
Muhammed Salah, Trabzonspor’da ilk antrenmanına çıktı Muhammed Salah, Trabzonspor'da ilk antrenmanına çıktı
Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı İşte taraftarlara mesajı Salah yaklaşık 30 bin taraftarın önünde imzayı attı! İşte taraftarlara mesajı
9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi 9 aylık hamile fenomen Özlem Öz’den tepki çeken paylaşım: Karnı burnunda merdivenlerden sürünerek indi
Suriye’nin başkenti Şam’da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı Suriye’nin başkenti Şam'da minibüste patlama: 2 ölü, 13 yaralı
Real Madrid’de Vinicius Junior’un sözleşmesi yenilendi Real Madrid'de Vinicius Junior'un sözleşmesi yenilendi
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba, Egeşehir soruşturmasında tutuklandı
Ertuğrul Doğan’dan Salah transferi için çarpıcı itiraf Ertuğrul Doğan'dan Salah transferi için çarpıcı itiraf
’Çerçeve Yasa’ya imza atmayan MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var... 'Çerçeve Yasa'ya imza atmayan MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den dikkat çeken paylaşım: Bir canım var...
Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi Beşiktaş 10 kişi kalmasına rağmen kazanmasını bildi
Galatasaray’dan 8 isim hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan 8 isim hakkında suç duyurusu
14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı 14 ay sonra tahliye edilen Utku Caner Çaykara’yı cezaevi kapısında coşkulu kalabalık karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a çalışma ziyareti gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirecek
Bu adam daha ne yapsın Nübel’den maç kazandıran performans Bu adam daha ne yapsın? Nübel'den maç kazandıran performans
Babacan’dan “Çerçeve Yasa“ya tam destek: Tarihi bir adım Babacan’dan "Çerçeve Yasa"ya tam destek: Tarihi bir adım
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı 15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
16:01
Yurdum insanı şaşırtmıyor Sözünü tutup bedava dağıttı
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
15:10
Aziz Yıldırım’ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
Aziz Yıldırım'ın şikayetiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında karar verildi
15:05
Sıkı durun Real Madrid ve Barcelona İstanbul’a geliyor
Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor
14:43
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
13:30
Trump’ın kripto serveti tehlikede
Trump'ın kripto serveti tehlikede
13:27
İzmit Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış
13:01
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
12:46
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
Av. Bedia Teymur sordu, Bakan Gürlek yanıtladı: Örgüt tamamen feshedilmeden yasa yürürlüğe girmeyecek
12:17
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
Cumhurbaşkanına suikast timindeki Burkay Karatepe silahların gömdüğü yeri söyledi, ekipler harekete geçti
11:46
Ahbap Derneği’ne yönetim kayyumu atandı Dernek resmen kapanıyor
Ahbap Derneği'ne yönetim kayyumu atandı! Dernek resmen kapanıyor
11:05
Bulgaristan’da yeni dönem yarın başlıyor Artık sadece Euro kullanılacak
Bulgaristan'da yeni dönem yarın başlıyor! Artık sadece Euro kullanılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 19:57:56. #7.13#
SON DAKİKA: Antik kentte tarihi kazı: Tam bin 800 yıllık şifa sembolü gün yüzüne çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.