Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor - Son Dakika
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Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor
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Antalya’nın tarihi turizm merkezi Kaleiçi, yaz aylarında gece saatlerinde yerleşik nüfusunun yaklaşık 100 katı ziyaretçiyi ağırlıyor. Yaklaşık 500-600 kişinin yaşadığı bölgede gündüz 10 bin civarında olan ziyaretçi hareketliliği, akşam saatlerinde 40-50 bin kişiye kadar çıkıyor. Eğlence, yeme-içme ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerin ilgi gösterdiği Kaleiçi’ndeki yoğunluk gece 04.00’e kadar devam ediyor.

Antalya'nın kalbi olarak nitelendirilen Kaleiçi'nin tarihi milattan önce 4'üncü yüzyılın sonlarına kadar uzanıyor. Milattan önce 2'nci yüzyılın ortalarında Bergama Kralı Attalos tarafından bir liman kentine dönüştürülen bölge, binlerce yıl boyunca Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yaptı.

İki bin yılı aşkın tarihi geçmişiyle Antalya'nın köklü tarihini yansıtan Kaleiçi; tarihi yapıları, Rum, Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan evleri ve begonvillerle çevrili dar sokaklarıyla yılın her döneminde ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÜNDÜZÜ AYRI, GECESİ AYRI

Selçuk, Kılınçarslan, Barbaros ve Tuzcular olmak üzere 4 ana mahalleden oluşan Kaleiçi'nin kayıtlı nüfusu yaklaşık 500-600 kişi seviyesinde bulunuyor.

Özellikle yaz ayları ve turizm sezonunda ise bölgenin nüfusu akşam saatlerinde yaklaşık 100 katına kadar çıkıyor. Eğlence ve konaklama mekanlarının yoğun olarak bulunduğu Kaleiçi'nde gündüz saatlerinde daha sakin bir görüntü oluşurken, havanın kararmasıyla birlikte sokaklar kalabalıklaşıyor.

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

Gündüz saatlerini sahil bölgelerinde geçiren tatilciler ve kent sakinleri, akşam saatlerinde Kaleiçi'ne yöneliyor. Bölgedeki hareketlilik saat 20.00 sıralarında başlayarak ilerleyen saatlerde artıyor ve gece 04.00'e kadar devam ediyor.

GÜNLÜK SİRKÜLASYON 50 BİN KİŞİYE ULAŞIYOR

Antalya Otelciler Pansiyoncular Birliği (ANTOB) Başkanı Alp Özel, Kaleiçi'nin yaşayan bir şehir olduğunu belirterek bölgede oluşan yoğunluğu anlattı.

Kendisinin de Kaleiçi'nde yaşayan yaklaşık 500 kişiden biri olduğunu söyleyen Özel, "Toplamda yerleşik nüfusun yüz katına kadar çıkan bir nüfus buraya geliyor. Bir insan sirkülasyonu oluyor burada, bu esasında esnaf ve işletmeler için çok iyi bir şey. Burada yaşayan bizler için de lojistik başta olmak üzere bazı sorunlar yaşıyoruz. Ama çözümü genelde gündüzden halletmiş oluyoruz. Burada yaşamanın hem iyi yönleri var hem kötü yönleri var" dedi.

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

180 KONAKLAMA İŞLETMESİ BULUNUYOR

Kaleiçi'nde gün boyunca yoğun bir insan sirkülasyonu yaşandığını belirten Özel, bölgedeki işletme sayısına da dikkat çekti.

Özel, "100 katına çıkan bir nüfus yoğunluğu oluşuyor. Burada belediyelerimize, valiliğimize, emniyetimize çok görev düşüyor. Kaleiçi'nde 180 tane konaklama işletmesi var. Yine restoranlar, kafeler sayıları 200-250 arasında, gündüz iş yapan ise hediyelikçiler, rent a carlar, birçok esnaf var. Dolayısıyla burası yaşayan bir şehir, biz de bunun değerini bilerek çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

"AKŞAMLA BİRLEŞİNCE 50 BİN KİŞİYE VARIYOR"

İşletme sayısının yüksek olmasının bölgedeki insan hareketliliğini de artırdığını ifade eden Özel, gündüz ve gece arasındaki farkı rakamlarla anlattı.

Özel, "Bu kadar işletmenin olduğu bir yerde sirkülasyon sayısı da ona istinaden katlanıyor. Gündüz iş yapan esnaf kardeşlerimize turistler ya da yerli halk geliyor, 10 bin kişi civarında bir sirkülasyon var. Akşam da birleşince yaklaşık 50 bin kişiye varan bir sirkülasyon olduğunu hesaplıyoruz biz" diye konuştu.

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

"KALEİÇİ YAŞAYAN BİR ŞEHİR"

Kaleiçi Kesik Minare'de esnaf olan Alperen İpekoğlu da özellikle turizm sezonunda bölgedeki yoğunluğun büyük ölçüde arttığını söyledi.

İpekoğlu, "Kaleiçi'nin yerleşik nüfusu ortalama 500-600 civarında, turizm sezonunda ve hafta sonları genel ağırladığımız müşteri sayımız çok fazla artıyor. Gündüzleri 10 bin civarında, akşamları bu sayı 40-50 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Tabii ister istemez bu yoğunluktan dolayı yerleşik nüfusun katbekat fazlası misafiri ağırlıyoruz" dedi.

Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor

"GÜN İÇERİSİNDE ORTALAMA 50 BİN KİŞİ AĞIRLIYORUZ"

Kaleiçi'nin turistlerin Antalya ziyaretlerinde görmek istediği bölgelerin başında geldiğini belirten İpekoğlu, günlük hareketliliğin yaklaşık 50 bin kişiye ulaştığını ifade etti.

İpekoğlu, "Günlük ortalama, normal sabit yaşayan insan sayısı haricinde gün içerisinde ortalama 50 bin kişi ağırlayan bir bölgeyiz. Genelde tatilcilerimiz geliyor, yerleşik nüfusumuz geliyor, Antalya'nın yerlileri geliyor. Kaleiçi bir Old Town olduğu için tabii ki mutlaka şehir dışından gelen ve yurt dışından gelen misafirlerimiz Kaleiçi'ni gezmek istiyor. Bu şekilde de sayı ciddi anlamda artış gösteriyor. Burada eğlence sektörü hareketli, hızlı. Bu şekilde hem turistlerimize hem yerli halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Antalya, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hava kararınca nüfusunun 100 katını ağırlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Habere bak. Gündüz 45derecede ne yapacak insanlar. 0 1 Yanıtla
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