Bugünkü Önemli Gelişmeler

22.04.2026 00:10
TBMM, yaşlılık şurası ve çeşitli etkinliklerle toplanıyor. Spor müsabakaları da devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya çocuklarını kabul edecek.

(TBMM/10.30)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2. Yaşlılık Şurası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a ziyarette bulunacak.

(TBMM/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılacak 2. Yaşlılık Şurası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/09.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 16. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali ve Bilim Esenler Açılış Töreni ile Motobike ve Eurobike İstanbul Fuarları Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından kabul edilecek, Sanayi, Ticaret, Girişimcilik ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila ile Türkiye-Kosova Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Kosova Topluluklar ve İşbirliğinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ile bir araya gelecek.

(Priştine)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Sanayi Odası Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemine yönelik hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksini, Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz kararını ve şubat ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ?Lübnan ve İsrail arasında geçici ateşkese varılmasının ardından gelişmeler ve yansımaları takip ediliyor.

(Beyrut/Kudüs)

2-? ?ABD-İran arasındaki geçici ateşkes süreci ve diplomatik girişimler ile uluslararası yansımaları izleniyor.

(Tahran/Washington/Kudüs)

3-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final etabına, Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçıyla devam edilecek.

(İstanbul/20.30)

2- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 25. hafta müsabakaları oynanacak.

3- BKT Avrupa Kupası final serisi ilk maçında Beşiktaş GAİN, Fransa'nın Cosea JL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

4- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ilk maçında Halkbank, Spor Toto'yu konuk edecek.

(Ankara/19.00)

Ankara'da askeri helikopter kazası Bakanlıktan açıklama geldi
Fenerbahçe, 1202'nci dakikada yıkıldı Kupada ilk yarı finalist Konyaspor
"Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum" dedi, Tahran'dan "Tanımıyoruz" yanıtı geldi
İran ve ABD, Pakistan'a gitmiyor Barış görüşmeleri iptal oldu
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
