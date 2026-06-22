Bugünkü Önemli Gelişmeler - Son Dakika
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Bugünkü Önemli Gelişmeler

22.06.2026 00:10
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Bakanlar toplantıları ve iklim forumları, yurt dışı istatistikleri ve spor maçları gündemde.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" açılışına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İklim İnovasyon Forumu ile COP31 İş Dünyası Forumu'na iştirak edecek.

(Londra)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Otomotiv İçin Yatırım Fonu Tanıtımı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na H Grubu'nda Uruguay-Yeşil Burun Adaları, G Grubu'nda Yeni Zelanda-Mısır ve J Grubu'nda Arjantin-Avusturya maçlarıyla devam edilecek.

(Miami/01.00/Vancouver/04.00/Dallas/20.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

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