Buharkent'te Hint Keneviri Operasyonu

AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, evinde 8 kök Hint keneviri ile kenevir yetiştirmede kullanılan malzeme ve ekipmanlarla yakalanan S.G. (22), gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu satan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda S.G.'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada 8 kök Hint keneviri bitkisi, 1 adet 2x1,80 metre iklimlendirme çadırı, 2 LED aydınlatma, 4'lü priz, 4 uzatmalı ampul, 2 pH ölçme cihazı ve 1 termometre ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.