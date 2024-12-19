Buika ve Kibariye, 2025'te Aynı Sahnede

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İspanyol müziğinin Grammy ödüllü güçlü sesi Buika'nın sahnesine, arabesk müziğin ünlü isimlerinden Kibariye konuk olacak.

BKM'den yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat 2025'te Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek konserde, iki isim aynı sahnede müzikseverlerle buluşacak.

Buika ve Kibariye'nin konser serisinin organizasyonunu üstlenen BKM, yeni şarkılarını da yayınlayacak. Birlikte düet yapan ikilinin yeni şarkıları, 2025'in ilk çeyreğinde dijital platformlarda yayınlanacak.