Bujumbura Havalimanı Yenileniyor

BUJUMBURA, 30 Haziran (Xinhua) -- Burundi'nin ekonomik başkenti Bujumbura'daki Melchior Ndadaye Uluslararası Havalimanı'nda Çin destekli yenileme, genişletme ve modernizasyon projesinde çalışmalar sürüyor, 2 Nisan 2026. (Fotoğraf: Shanghai Baoye Group Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
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