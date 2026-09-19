Bulancak\'ta fındık üreticileri için kapalı otopark yağışta kullanıma açıldı

Bulancak'ta fındık üreticileri için kapalı otopark yağışta kullanıma açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulancak Belediyesi, yağışta fındığını kurutamayan üreticiler için Millet Bahçesi altındaki kapalı otoparkı kullanıma açtı. Açıklamada yağışların yaklaşık bir hafta sürmesinin beklendiği belirtildi. Başkan Necmi Sıbıç, üreticilerin emeğini korumak için desteklerinin süreceğini söyledi.
Bulancak'ta yağış nedeniyle fındığını kurutmakta zorlanan üreticiler için kapalı otopark hizmete açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, yağışların yaklaşık bir hafta boyunca etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Üreticilerin sahilde kuruttuğu fındığın zarar görmemesi için Millet Bahçesi altındaki kapalı otoparkın kullanıma açıldığı, vatandaşların fındığını güvenli bir ortamda kurutabileceği ifade edildi.
Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, üreticilerin emeğinin korunmasının önemini vurgulayarak, ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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