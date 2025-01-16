Bulancak'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürüldüğü, 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İhsaniye Mahallesi eski cezaevi mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan kavgada N.D'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanan Hami A, kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hami A'nın aynı olayda yaralanan akrabaları İ.A. ve H.A'nın tedavisi ise Giresun ve Bulancak'taki hastanelerde devam ediyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.D, S.D. ve A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı N.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.D. ve A.D. serbest bırakıldı.