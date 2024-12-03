Giresun'un Bulancak ilçesinde ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.
İlçenin Küçüklü köyü Muhal Mahallesi'nde Avni Zehir'e (88) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekiplerin inceleme yaptığı evde Zehir'in cesedi bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bulancak'ta Yangın: 88 Yaşındaki Avni Zehir Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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