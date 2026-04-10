Bulanık\'ta Polis Haftası İçin Futbol Maçı

Muş'un Bulanık ilçesinde, 10 Nisan Polis Haftası kapsamında futbol maçı yapıldı.
Gençlik ve Spor Müdürlüğünce organize edilen karşılaşma, ilçe stadında oynandı.
Protokol üyeleri ve gazetecilerden oluşan takım, emniyet mensuplarıyla sahada karşı karşıya geldi.
Karşılaşma öncesi Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arlı'ya Türk bayraklı tablo hediye etti.
Maçın ardından emniyet mensuplarına ikramda bulunuldu.
