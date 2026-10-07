Bülbül, Bakan Gürlek'e Ömer Günel aleyhine tahliye vaadi iddialarını taşıdı - Son Dakika
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Bülbül, Bakan Gürlek'e Ömer Günel aleyhine tahliye vaadi iddialarını taşıdı

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Bülbül, Bakan Gürlek\'e Ömer Günel aleyhine tahliye vaadi iddialarını taşıdı
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YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e soru önergesi verdi. Bülbül, Avukat Behçet Alp'in tutuklulara tahliye vaadi ve Ömer Günel aleyhine delil yaratma iddialarına dair inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

(ANKARA) - YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e "Avukat Behçet Alp'in cezaevindeki tutuklulara etkin pişmanlık veya gizli tanıklık beyanı karşılığında tahliye vadettiği, bu doğrultuda menfaat temin etmeye ve siyasi rakibi olan tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel aleyhine delil yaratmaya çalıştığı" yönündeki iddialar hakkında idari ya da adli bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını sordu.

YENİ Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Günel'in daha evvel siyasi rakibi olan kişilerin cezaevinde tutukluları ziyaret ederek Ömer Günel aleyhine itirafçılık yapması karşılığında tahliye ettirebileceği vaadinde bulunduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Bülbül, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Bülbül, önergenin gerekçesinde şunları söyledi:

"Tutuklu Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e yönelik yürütülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyası hakkında, yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına gölge düşürecek nitelikte birtakım ciddi iddialar mevcuttur. Avukat Behçet Alp isimli kişinin daha evvel siyaseten rakibi olan Ömer Günel'e yönelik olarak siyasi husumet saikiyle hareket ettiği, cezaevindeki tutuklularla görüşerek Ömer Günel aleyhine itirafçılık yapması karşılığında tahliye ettirebileceğini vadettiği yönünde ciddi iddialar mevcuttur. Diğer yandan kısıtlılık kararı bulunan söz konusu soruşturma dosyasının ve gizli yürütülmesi gereken soruşturma bilgilerinin üçüncü kişilere ve soruşturma dışı avukatlara sızdırıldığı yönünde son derece vahim ve yargı erkinin güvenilirliğini sarsıcı iddialara yer verilmiştir. Bu hususta ilgililer hakkında suç duyurusunda ve söz konusu soruşturma dosyasına ihbarda da bulunulmuştur."

"İDDİALAR HAKKINDA İNCELEME BAŞLATILMIŞ MIDIR"

Bülbül, Bakan Gürlek'e şu soruları yöneltti:

"Kuşadası'ndaki bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bazı şüphelilerin müdafiliğini yürüten Avukat Behçet Alp'in cezaevindeki tutuklulara etkin pişmanlık veya gizli tanıklık beyanı karşılığında tahliye vadettiği, bu doğrultuda menfaat temin etmeye ve siyasi rakibi olan Ömer Günel aleyhine delil yaratmaya çalıştığı yönündeki iddialar hakkında Bakanlığınızca idari ya da adli bir inceleme başlatılmış mıdır?

İlgili avukatın Silivri Cezaevi'ne gerçekleştirdiği ziyaretlerin tutuklularla bir araya geldiği iddia edilen tarih aralıklarındaki (1 Ağustos-15 Eylül 2026) cezaevi giriş çıkış kayıtlarının celbedilerek soruşturulması yönünde işlem yapılmış mıdır?

Ömer Günel hakkında yürütülen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/186146 sayılı soruşturma dosyası mutad olarak gizli yürütüldüğü ve ayrıca söz konusu soruşturma dosyası hakkında kısıtlılık kararı bulunduğu halde ve henüz resmi bir işlem yapılmamışken bu dosya bilgilerinin ve soruşturma numarasının Kuşadası'ndaki başka bir mahkeme dosyasına Behçet Alp vekili sıfatıyla Avukat Işın Simay Parlak aracılığıyla nasıl sunulabildiği hususu araştırılmış mıdır?

Soruşturmanın gizliliğini ihlal eden söz konusu şahıslar ve ilgili kamu görevliler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır? Şayet başlatılmamış ise gerekçesi nedir? Son dönemde kamuoyunda ve yerel basında 'tahliye borsası' iddialarıyla anılan, yargı mercileri üzerindeki siyasi nüfuz ve kumpas iddialarını içeren bu ve benzeri dosyalarda, yargı bağımsızlığını ve yargıya olan güveni korumak adına Bakanlığınızca somut hangi denetim mekanizmaları işletilmektedir?"

Kaynak: ANKA
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