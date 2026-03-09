Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

09.03.2026 10:05
Vali Köşger, depremin ardından olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı, tarama çalışmaları başladı.

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Buldan ilçesinde 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 09.21'de Buldan merkezli 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

Kentte depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini vurgulayan Köşger, bölgede tarama çalışmaları başlattıklarını belirtti.

Köşger, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Buldan'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem
