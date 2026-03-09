Buldan'da 5.1 Büyüklüğünde Deprem Anı Kaydedildi

Denizli'nin Buldan ilçesindeki 5,1 büyüklüğündeki deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Sarayköy ilçesinde cep telefonu satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası sarsıntı anını kaydetti.
Görüntüde, çalışanın deprem anında hızlıca dışarıya çıkması, dışarıdaki vatandaşların paniği yer aldı.
Yenicekent Mahallesi'ndeki bir ağılın kamerasında ise deprem sırasında koyunların kaçmaya çalıştığı görüldü.
