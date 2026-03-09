Buldan'da Deprem Psikososyal Destek Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlayarak saha çalışmalarına başlamıştır. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."