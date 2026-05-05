Bülent Gezer için arama çalışmaları devam ediyor

05.05.2026 21:08
Artvin'de çığda kaybolan Bülent Gezer için arama çalışmaları tekrar başladı. 82 kişi katılıyor.

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan Bülent Gezer'in bulunması için dün tekrar başlanan arama çalışmaları bugün de sürdürülüyor.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda kaybolan çoban Bülent Gezer için sürdürülen arama çalışmaları, verilen uzun aranın dün tekrar başlatılmıştı.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra köylülerinde katıldığı arama çalışmalarına dün akşamki yoğun sis nedeniyle ara verilmişti. Arama çalışmalarına bugün sabah yeniden başlandı. Toplam 82 kişinin yürüttüğü arama çalışmaları, kontrollü şekilde devam ediyor.

Ekiplerin, arazideki riskleri anlık olarak değerlendirerek ilerlediği ve çalışmaların temkinli biçimde sürdüğü bildirildi. Çalışmaların hava ve zemin koşullarına bağlı olarak devam edeceği kaydedildi.

6 çobandan 3'ü kurtarılmıştı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te meydana gelen çığda çoban Bülent Gezer kaybolmuştu. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti. AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla dün arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Kaynak: ANKA

