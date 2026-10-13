Bulgaristan açıklarında İHA ve İDA saldırısında HS DIGNITY battı, 5 kişi kurtarıldı

Bulgaristan açıklarında İHA ve İDA saldırısında HS DIGNITY battı, 5 kişi kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suriye Denizciler Sendikasının açıklamasına göre, Bulgaristan açıklarında seyreden HS DIGNITY adlı gemi bir İHA ve iki İDA saldırısına uğrayarak battı. 14'ü Suriyeli 16 mürettebattan şu ana kadar 5 kişi kurtarıldı, kayıp denizciler 6 bot ve 2 helikopterle aranıyor.
Karadeniz'de, Bulgaristan açıklarında Suriyeli mürettebatın bulunduğu bir geminin, insansız hava aracı (İHA) ve insansız deniz aracı (İDA) ile düzenlenen saldırı sonucu battığı bildirildi.
Suriye Denizciler Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de Bulgaristan kıyılarına yakın bir noktada seyreden "HS DIGNITY" adlı gemi, bir İHA ve iki İDA'nın hedefi oldu.
Açıklamada, saldırının ardından 14'ü Suriye uyruklu toplam 16 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin sulara gömüldüğü kaydedildi.
Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında şu ana kadar mürettebattan 5 kişinin kurtarıldığı aktarıldı. Kayıp denizcileri arama çalışmalarının ise 6 bot ve 2 helikopterin katılımıyla aralıksız sürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
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