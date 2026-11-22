Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Veliaht Prens Bin Selman, başkent Riyad'da resmi törenle karşıladığı Bulgaristan Başbakanı Radev ile bir araya geldi.

Bin Selman ile Radev görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ve işbirliği ele alındı.

Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile bu gelişmeler karşısında yürütülen çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.