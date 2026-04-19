Bulgaristan'da 8. Parlamento Seçimi

19.04.2026 11:36
Bulgaristan'da 5 yıl içinde 8. kez yapılan seçimlerde koalisyon hükümeti ihtimali artıyor.

(ANKARA) - Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yıl içinde 8. kez parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğindeki siyasi hareketlerin öne çıktığı seçimde, hiçbir partinin tek başına çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.

Ülkede muhafazakar hükümetin kitlesel protestolarla devrilmesinin ardından düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. Bulgaristan medyasına göre sandıklar, yerel saatle 07.00'de açıldı.

Yaklaşık 6,5 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde, 240 sandalyeli Ulusal Meclis için 14 parti ve 10 ittifak yarışıyor. Ülke genelinde yaklaşık 12 bin sandık kurulurken, 55 ülkede yurt dışı oy verme merkezleri de açıldı. Seçim için 5'i Trakya'da olmak üzere Türkiye'de 27 sandık kuruldu.

Seçim, ülkede uzun süredir devam eden siyasi kriz ve istikrarsızlık ortamında gerçekleştiriliyor. Aralık ayındaki kitlesel protestolar, özellikle gençlerin öncülük ettiği gösterilerle muhafazakar hükümetin düşmesine yol açmıştı. Gösterilerde yolsuzlukla mücadele ve bağımsız yargı talebi öne çıkmıştı.

Görevinden ocak ayında ayrılan eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğini yaptığı merkez sol ittifakın oyların yüzde 30–35 bandında destek alabileceği değerlendiriliyor. Radev, yolsuzlukla mücadele ve "oligarşik düzenin sona erdirilmesi" söylemiyle kampanya yürütürken, Rusya ile ilişkilerin yeniden dengelenmesini savunuyor ve Ukrayna'ya askeri yardıma karşı çıkıyor.

Parlamentoda Boyko Borisov liderliğindeki GERB-SDS ittifakı, PP-DB reformcu bloğu, aşırı sağcı Vızrajdane ve HÖH gibi partilerin de temsil edilmesi bekleniyor. Ancak anketler, hiçbir siyasi gücün tek başına çoğunluğu sağlayamayacağını gösteriyor.

Bu nedenle seçim sonrası yeniden koalisyon görüşmelerinin gündeme gelmesi ve ülkede süregelen "parçalı parlamento ve kırılgan hükümetler" döngüsünün devam etmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da son yıllarda hükümetler, siyasi krizler ve sokak protestoları nedeniyle uzun süre görevde kalamıyor; ülke 2021'den bu yana istikrarlı bir yönetim kurmakta zorlanıyor.

Kaynak: ANKA

