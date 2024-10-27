Bulgaristan\'da Erken Seçim Heyecanı

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Bulgaristan'da seçmenler ülkedeki siyasi istikrarsızlığa son vermek umuduyla erken parlamento seçimi için oy veriyor.

Yaklaşık 6,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oluşturulacak 240 üyeli 51'inci Meclisin yeni milletvekillerinin belirlenmesi için yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar eş zamanlı oy kullanabilecek.

Bulgaristan'da 3 yıldır süren siyasi kriz yüzünden seçmenler bu süre zarfında bugün 7'nci kez sandık başına gidiyor.

Yeni erken seçim için 19 siyasi parti ve 9 koalisyon aday gösterdi.

Merkez Seçim Kurulu, yurt dışında 57 ülkede toplam 719 sandık kurulduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı komşu Türkiye'de çeşitli noktalarda 168 sandık kurulduğunu bildirdi.

Coğrafi yakınlığından dolayı Türkiye'de ikamet eden kimi Bulgaristan vatandaşların seçmenlik görevini akraba ziyareti olanağı ile birleştirerek, memleketlerini ziyaret ederek oy kullanmaları bekleniyor.

Bulgar diasporasının kalabalık olduğu İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 112'şer sandık kurulacağı belirtildi.

Bu seçimde türlü güvenlik gerekçelerden dolayı Ukrayna, Lübnan, İsrail ve İran gibi bazı ülkelerde sandık kurulmadı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaklaşık 12 bin sandığın kurulacağı ülke genelindeki seçim sürecinin güvenliğini sağlamak üzere 15 bin polis görevlendirdi.

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada, sandıkların yerel saatle 07.00'de açıldığı ve oy verme işleminin normal başladığı ifade edildi.

Bulgaristan'da ve yurt dışındaki sandıkların yine yerel saatle 20.00'de kapanması bekleniyor.

Seçim öncesi yapılan son kamuoyu araştırmaları, parlamento için yüzde 4 olan giriş barajını 7-9 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi.

Bulgaristan'da 9 Haziran'da gerçekleştirilen son erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kalmıştı.

Seçim arifesinde yapılan son anketlere katılan seçmenler, siyasi sınıfın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Bugünkü erken seçimde de katılım oranının düşük olması ve yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

???????Gözlemciler, seçim sonrası oluşacak parlamentoda siyasi güçlerin muhtemel dağılımını göz önünde bulundurarak ülkenin yönetimi için tek alternatifin koalisyon hükümeti olacağını belirtiyor.