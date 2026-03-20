Bulgaristan'da Erken Seçim Kampanyası Başladı

Bulgaristan'da hükümetin istifasının ardından 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi başladı.

Seçim takvimine göre kampanya süreci bugünden itibaren başlarken, bu seçim 2021'den bu yana ülkede düzenlenen sekizinci parlamento seçimi olacak.

Seçim mevzuatına göre vatandaşlar, siyasi partiler, koalisyonlar, adaylar ve temsilcileri, sözlü ve yazılı şekilde, seçim toplantıları ve medya aracılığıyla propaganda yapma hakkına sahip bulunuyor. Kampanya süreci Bulgarca yürütülecek.

Toplam 4 bin 786 milletvekili adayının yer aldığı seçimlere, 14 parti ve 10 koalisyon olmak üzere toplam 24 siyasi oluşum katılıyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyasının 17 Nisan saat 24.00'e kadar süreceği bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşlar, 19 Nisan seçimlerinde oy kullanabilmek için elektronik başvurularını 24 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Seçmenler, seçim komisyonunun https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie internet adresindeki formu doldurarak kayıt işlemlerini çevrim içi yapabiliyor.

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin Aralık 2025'te istifasının ardından erken genel seçim kararı alınmıştı.