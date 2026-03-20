Bulgaristan'da Erken Seçim Kampanyası Başladı

20.03.2026 12:22
Bulgaristan'da hükümetin istifasının ardından 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için kampanya dönemi başladı.

Seçim takvimine göre kampanya süreci bugünden itibaren başlarken, bu seçim 2021'den bu yana ülkede düzenlenen sekizinci parlamento seçimi olacak.

Seçim mevzuatına göre vatandaşlar, siyasi partiler, koalisyonlar, adaylar ve temsilcileri, sözlü ve yazılı şekilde, seçim toplantıları ve medya aracılığıyla propaganda yapma hakkına sahip bulunuyor. Kampanya süreci Bulgarca yürütülecek.

Toplam 4 bin 786 milletvekili adayının yer aldığı seçimlere, 14 parti ve 10 koalisyon olmak üzere toplam 24 siyasi oluşum katılıyor.

Merkez Seçim Komisyonu, seçim kampanyasının 17 Nisan saat 24.00'e kadar süreceği bildirdi.

Öte yandan, Türkiye'de yaşayan ve oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşlar, 19 Nisan seçimlerinde oy kullanabilmek için elektronik başvurularını 24 Mart'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Seçmenler, seçim komisyonunun https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie internet adresindeki formu doldurarak kayıt işlemlerini çevrim içi yapabiliyor.

Bulgaristan'da Başbakan Rosen Jelyazkov hükümetinin Aralık 2025'te istifasının ardından erken genel seçim kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Antalya’da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı Antalya'da Büyükşehir Belediyesi davasında 3 isim hakkında yeniden yakalama kararı
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump’a teşekkür etmeliler ABD Savaş Bakanından dikkat çeken çıkış: Nankör müttefiklerimiz Trump'a teşekkür etmeliler
Fenerbahçe’de ilk ayrılık belli Tedesco, yıldız isme ’’Güle güle’’ dedi Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli! Tedesco, yıldız isme ''Güle güle'' dedi
Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı Otomobil, hafif ticari araca çarptı: Baba ve oğlu öldü, 4 yaralı

12:22
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı Hayatını kaybetti
Genç futbolcuya bayram öncesi silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
12:02
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
Video yayınlayıp resmen duyurdular: Biz de savaşa katıldık
12:00
İran’dan intikam operasyonu Kamikaze İHA’lar bu mesajla havalandı
İran'dan intikam operasyonu! Kamikaze İHA'lar bu mesajla havalandı
11:49
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli’den merak uyandıran sözler
Bayram sonrasını işaret etti: Bahçeli'den merak uyandıran sözler
11:45
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarına bayramı zehir edecek Osimhen gelişmesi
11:42
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu Akşam keyfi faciayla bitti
6 kişinin öldüğü yangının çıkış nedeni belli oldu! Akşam keyfi faciayla bitti
