Bulgaristan'da Seçim Sandığı Sınırlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bulgaristan'da Seçim Sandığı Sınırlamaları Kaldırıldı

16.07.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan Meclisi, HÖH'nin yurt dışında seçim sandığı sayısını artıran teklifini kabul etti.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerde kurulabilecek seçim sandığı sayısına ilişkin sınırlamanın kaldırılmasını öngören yasa teklifini ilk okumada kabul etti.

Bulgaristan Meclisi'nde Seçim Kanunu'nda değişiklik öngören dört yasa teklifi ilk okumada kabul edilirken, iki teklif reddedildi.

Kabul edilen diğer tekliflerle makineyle oy kullanma uygulamasının yeniden düzenlenmesi, seçim sonuçlarının denetlenmesine yönelik yeni hükümler getirilmesi ve yurt dışında oy kullanma süreçlerinde değişiklik yapılması öngörülüyor.

Yasa tekliflerinin ikinci okumada ne zaman ele alınacağı ise henüz açıklanmadı.

Bulgaristan'da 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliğiyle, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde AB üyesi olmayan ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısı 20 ile sınırlandırılmıştı.

Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 11 Şubat'ta söz konusu düzenlemenin bazı maddelerini yeniden görüşülmek üzere parlamentoya iade ederek, değişikliklerin seçmenlerin oy kullanmasını zorlaştırabileceğini ve seçimlere katılımı olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Ancak Bulgaristan Ulusal Meclisi, 24 Şubat'ta Yotova'nın vetosunu reddederek, yurt dışındaki seçim sandığı sayısına sınırlama getiren düzenlemeyi aynen kabul etmişti.

Söz konusu sınırlama, 19 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerde özellikle Bulgaristan dışında yaşayan seçmenlerin yoğun bulunduğu Türkiye, ABD ve Birleşik Krallık'taki oy kullanma sürecini etkilemişti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgaristan'da Seçim Sandığı Sınırlamaları Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
15 Temmuz’un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi 15 Temmuz'un 10. yılında 1500 dronlu ışık gösterisi
902’de inanılmaz son Arjantin geriden gelip İngiltere’yi devirerek finale çıktı 90+2'de inanılmaz son! Arjantin geriden gelip İngiltere'yi devirerek finale çıktı
İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü İmralı Heyeti ve Efkan Ala çerçeve yasayı görüştü
ABD Başkan Yardımcısı Vance’ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı ABD Başkan Yardımcısı Vance'ten Epstein itirafı: İsrail derin devletiyle en üst düzeyde bağları vardı
15 Temmuz’un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu 15 Temmuz'un 10. yılında ülke genelindeki tüm camilerde eş zamanlı olarak sela okundu

20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
18:48
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
Kayıp ihbarı yapılan babanın cesedinin parçalanmış halde bulunmasına ilişkin oğlu tutuklandı
18:42
ABD, Keşm Adası’nı vurdu
ABD, Keşm Adası'nı vurdu
17:31
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
CHP’de 8 il başkanı daha görevden alındı
16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 21:42:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bulgaristan'da Seçim Sandığı Sınırlamaları Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.