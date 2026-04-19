Bulgaristan'da Seçim Sona Erdi

19.04.2026 20:24
Bulgaristan'da genel seçimde oy verme işlemi tamamlandı, katılım oranı %34,63 olarak belirlendi.

Bulgaristan'da, 240 milletvekilinin belirleneceği genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.

Sabah yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'de tamamlandı.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) verilerine göre yerel saatle 16.00 itibarıyla genel seçime katılım oranı yüzde 34,63 oldu. Ekim 2024 genel seçimlerinde yine aynı saatte katılım oranı yüzde 26,25 olarak açıklanmıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların kısa süre içinde Merkez Seçim Komisyonu tarafından duyurulması bekleniyor.

Vatandaşlar, ülke genelindeki 12 bin 721 seçim sandığında oy kullandı.

Bulgaristan'da seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının ciddi şekilde sınırlandırılması, Türkiye'deki sandıklarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

240 sandalyeli parlamentoda hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 121 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Gözlemciler, seçim sonrası oluşacak parlamentoda siyasi güçlerin muhtemel dağılımını göz önünde bulundurarak ülkenin yönetimi için tek alternatifin, koalisyon hükümeti olacağını belirtiyor.

Seçim ihlallerine ilişkin 328 ihbar

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim günü saat 16.30 itibarıyla seçim ihlallerine ilişkin 328 ihbar yapıldığını ve 26 soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kandev, bazı seçim yerlerinde usulsüzlük tespit edildiğini ve şüpheli 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Geçici Başbakan Andrey Gyurov ise dokunulmazlığa sahip ve aday listelerinde yer alan 50 kişinin oy satın alma şüphesiyle izlediğini bildirdi.

