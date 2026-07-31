Bulgaristan'da Seçim Tarihleri Belirlendi

Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimleri 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bulgaristan Ulusal Meclisi, cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimlerinin ilk turunun 25 Ekim, gerekli görülmesi halinde ikinci turunun ise 1 Kasım tarihinde yapılmasını kararlaştırdı.

Parlamentoda yapılan oylamada karar, 138 milletvekilinin desteğiyle kabul edildi. Oylamada karşı oy kullanılmazken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Bulgaristan Anayasası'na göre, ilk turda hiçbir adayın seçilememesi halinde en fazla oyu alan iki aday arasında 7 gün sonra ikinci tur oylaması yapılıyor.

Ülkede en son cumhurbaşkanı seçimi 14 Kasım 2021'de yapılmış, ikinci tur ise 21 Kasım 2021'de düzenlenmişti.