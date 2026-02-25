Bulgaristan'dan Seçim Sandığı Sınırlaması - Son Dakika
Bulgaristan'dan Seçim Sandığı Sınırlaması

Bulgaristan\'dan Seçim Sandığı Sınırlaması
25.02.2026 15:54
Bulgaristan Meclisi, AB dışı ülkelerde seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlayan yasayı kabul etti.

??????? Bulgaristan Ulusal Meclisi, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısını 20 ile sınırlandıran yasayı yeniden kabul etti.

Seçim Kanunu'ndaki değişiklikler 126 milletvekilinin desteğiyle kabul edilirken, 86 milletvekili karşı oy kullandı ve 11 milletvekili çekimser kaldı.

Daha önce Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, 5 Şubat'ta kabul edilen Seçim Kanunu değişikliklerinin bazı maddelerini veto ederek yasayı parlamentoya geri göndermişti.

Meclisin yasayı yeniden kabul etmesiyle, AB üyesi olmayan ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında en fazla 20 sandık kurulmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan'dan Seçim Sandığı Sınırlaması - Son Dakika

Bulgaristan'dan Seçim Sandığı Sınırlaması
