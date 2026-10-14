Bulgaristan, Kapıkule'nin kuzeyine yeni ortak sınır kapısı için taslağı onayladı

Bulgaristan hükümeti, Türkiye ile sınır geçişlerine ilişkin konuları düzenleyen ve yeni bir ortak sınır kapısı açılmasını öngören anlaşma taslağını onayladı.

Bulgaristan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma taslağı, mevcut Kapıkule-Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın kuzeyinde "Kapıkule/Kapitan Andreevo-Kuzey" adlı yeni bir ortak sınır kapısı kurulmasını öngörüyor.

Anlaşma taslağı kapsamında, iki ülke arasında bir Komisyon kurulması da öngörülüyor. Komisyon, yeni sınır kapısına ulaşan yolların güzergahları, bu yolların sınırla kesiştiği noktalar ve sınır kapısının teknik özellikleri gibi konuları belirleyecek.

Komisyon ayrıca sınır kapısının hangi trafik türlerine hizmet vereceği, çalışma saatleri, geçiş şeritlerinin sayısı, altyapı, taşınacak yük ve yolcu türleri ile işletme koşullarını ele alacak.