Bulgaristan Şengen'e Katılımda Son Aşamada

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Bulgaristan'da 2025'in başından itibaren öngörülen Şengen Bölgesi'ne tam katılımla ilgili hazırlıklar sürerken Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarının bu konuda 12 Aralık'ta alacakları nihai karar merakla bekleniyor.

Şengen'e katılım konusunda kuzey komşusu Romanya ile hareket eden Bulgaristan, 31 Mart'ta havadan ve denizden Şengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkı kazandı.

AB içişleri bakanlarının 12 Aralık'ta yapacakları toplantıda Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen Bölgesi'ne kabulünü onaylamaları bekleniyor. Bulgar yetkililer, ülkenin 1 Ocak'tan itibaren karadan da Şengen'e katılımını olumlu bir gelişme olarak nitelendirdi.

Bulgaristan Sınır Polisi Müdürü Anton Zlatanov, yaptığı basın açıklamasında, "Yılbaşından itibaren Şengen Bölgesi'ne kabulümüzden sonra sınır kapıları kalacak, kontrol kalkacak. Yabancı ortaklarımız, Şengen'e hazır olduğumuzu politikacılardan bile önce gördüler." dedi.

Sınır polisinin bugüne dek bu önemli adımın atılabilmesi için "muazzam çaba" gösterdiğine işaret eden Zlatanov, diğer Şengen üyesi ülkelerle sınır kapılarında bulunan kontrol altyapısının korunacağını ancak geçişlerin daha rahat olacağını belirtti.

"Bulgaristan'ın görevi daha zor olacak"

İçişleri Bakanı Atanas İlkov da Bulgaristan'ın güneydoğu komşusu Yunanistan ile sınır kontrolünün tamamen kaldırılacağını söyledi.

İlkov, "Kuzey komşumuz Romanya ile sınır kontrolü 6 ay daha sürecek ancak tamamen uygulanmayacak. Kimse kontrol edilmeden Bulgaristan'a girebileceğini düşünmesin. Şüpheli görülen herkes kontrol edilecek." ifadelerini kullandı.

Sınır polisinin çalışmalarının artmasının beklendiğini kaydeden İlkov, "Bulgaristan'ın görevi daha zor olacak. Serbest dolaşıma engel olmamaları için görevlilerimizin kontrol çalışmalarında daha 'görünmez' olmaları gerekecek." dedi.

Şengen üyesi ülkelerin ilgili güvenlik birimleri ile işbirliğinin artırılacağını söyleyen İlkov, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yılın başından itibaren Bulgaristan'ın Türkiye ile sınırında çeşitli ülkelerden 100 kişilik ek bir sınır muhafız birliği konuşlandırılacak. Romanya 40, Macaristan 25 ve Avusturya 15 destek memuru gönderecek. Çok uluslu bu muhafız birliğinin oluşturulması, ülkemizin Şengen'e kabul edildiği anlaşmanın bir parçası."

İlkov, ülkenin sınırlarındaki tır kuyruklarının halihazırda büyük sorun olduğuna işaret ederek bunları yılbaşından itibaren eriteceklerini anlattı.

Bulgaristan Turizm Bakanı Evtim Miloşev, ülkesinin Şengen Bölgesi'ne tam katılımının turizm sektörünü olumlu etkileyeceğini belirtti.

Miloşev, Bulgaristan'ın Romanya ve Yunanistan ile ortak sınırlarının açılmasının turistlerin dolaşımını rahatlatacağını kaydetti.

Bulgaristan'ın Şengen üyesi olmayan komşuları Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile sınır ve gümrük kontrolleri, 1 Ocak'tan sonra da devam edecek.