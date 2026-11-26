Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, ülkesinin Ukrayna'ya 2027'de sağlanması planlanan 45 milyar avroluk yeni kredinin yalnızca askeri olmayan bölümüne garantör olarak katılmaya hazır olduğunu, askeri yardımın finansmanına katkıda bulunmayacaklarını bildirdi.

Radev, Brüksel'de düzenlenen olağanüstü AB Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'ın 45 milyar avroluk yeni kredinin yalnızca 20 milyar avroluk askeri olmayan bölümüne garantör olarak katılacağını belirten Radev, "Katkıda bulunacağız. Ancak tekrar ediyorum, Bulgaristan'dan silah için para yok, Ukrayna'daki savaş için para yok." ifadelerini kullandı.

Radev, sağlanacak desteğin Ukrayna'da Bulgar nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönlendirilmesini istediklerini kaydetti.

Ukrayna'da 300 binden fazla kişinin Bulgaristan'ın tarihi topluluğuna mensup olduğunu aktaran Radev, bu bölgelerde sağlık hizmetleri, ısınma, elektrik ve ulaşım alanlarında desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Radev, Bulgaristan'ın daha önce Ukrayna için toplam 90 milyar avro tutarındaki iki krediye garantör olmayı ve bu kredilerin faizlerinin AB bütçesinden karşılanmasına katkıda bulunmayı kabul ettiğini anımsattı.