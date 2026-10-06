Bulgaristan Ulusal Güvenlik Konseyi, Karadeniz'deki İHA saldırısı sonrası toplanacak - Son Dakika
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Bulgaristan Ulusal Güvenlik Konseyi, Karadeniz'deki İHA saldırısı sonrası toplanacak

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Karadeniz'de iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini yarın toplantıya çağırdı. Toplantıda deniz güvenliği ve kritik altyapı riskleri ele alınacak, Bakan Petrova saldırıyı kabul edilemez buldu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, Karadeniz'de iki ticari geminin insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğramasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Konseyinin Cumhurbaşkanı Yotova tarafından yarın saat 13.00'te toplantıya çağrıldığı ifade edildi.

Açıklamada, toplantının gündemini "Ukrayna'daki savaş bağlamında Bulgaristan'ın deniz güvenliğine ve kritik altyapısına yönelik mevcut risk ve tehditler" konusunun oluşturacağı belirtildi.???????

Öte yandan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bulgaristan'ın münhasır ekonomik bölgesinde iki ticari gemiye düzenlenen İHA saldırısının uluslararası hukukun ve seyrüsefer güvenliği ilkelerinin açık bir ihlali olduğunu kaydetti.

İki ticari gemiye yönelik saldırının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten Petrova, "Bu yalnızca deniz güvenliği meselesi değil, aynı zamanda Karadeniz'in güvenliğinin Avrupa'nın güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini hatırlatan bir durumdur." ifadesini kullandı.

Petrova, Karadeniz'de sivil mürettebatın güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğünün öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, savaşın sona erdirilmesi için tüm diplomatik çabaların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa ve NATO'daki ortaklarıyla yakın temas halinde olduğunu aktaran Petrova, Bulgaristan'ın Karadeniz'de güvenlik ve seyrüsefer üzerindeki daha geniş etkileri değerlendirmek için ortaklarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.???????

Kaynak: AA
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