Bulgaristan ve Çin Arasındaki İlişkilerin 75. Yılı

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SOFYA, 19 Aralık (Xinhua) -- Bulgaristan ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü münasebetiyle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen törende üzerinde posta pulu bulunan bir hatıra zarfı, 18 Aralık 2024.

Bulgaristan ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü çerçevesinde hazırlanan özel posta pulu çarşamba günü Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen bir törenle tanıtıldı. (Fotoğraf: Marian Draganov/Xinhua)