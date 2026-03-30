Bulgaristan ve Ukrayna'dan Güvenlik İşbirliği - Son Dakika
Bulgaristan ve Ukrayna'dan Güvenlik İşbirliği

30.03.2026 20:09
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Neynski, Ukrayna ile enerji ve ulaştırma konularını görüşmek üzere Kiev'de.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Nadejda Neynski, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Kiev'de güvenlik, enerji ve ulaştırma konularını görüştü.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan Başbakanı Andrey Gyurov liderliğindeki Bulgar heyetinin Kiev'deki resmi ziyareti kapsamında, Dışişleri Bakanı Neynski, Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile görüştü.

Görüşmede, güvenlik, enerji, ulaştırma ve Ukrayna'nın AB entegrasyonuna destek konuları ele alındı.

İki bakan, Bulgaristan ile Ukrayna arasındaki demir yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesini görüştü. Kiev'den Varna ve Burgaz'a uzanan hattın güvenli ve etkin işletilmesi için tüm teknik ve lojistik koşulların temin edileceği ve deneme seferlerinin 2026 yaz sezonunda başlatılması öngörüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neynski, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması gerektiğini belirterek, "Ukrayna yalnızca hayatını değil, aynı zamanda onurunu da savunuyor. Barış, adil ve kalıcı olmalı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulgaristan ve Ukrayna'dan Güvenlik İşbirliği - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bulgaristan ve Ukrayna'dan Güvenlik İşbirliği - Son Dakika
