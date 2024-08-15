Bulgur kaynatılan kazana düşen adam hastanelik oldu - Son Dakika
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Bulgur kaynatılan kazana düşen adam hastanelik oldu

Bulgur kaynatılan kazana düşen adam hastanelik oldu

Burdur'da bulgur kaynatılan kazana düşmesi sonucu vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Bülent Göz (35) hastanelik oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.08.2024 15:49
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Burdur'da bulgur kaynatılan kazana düşmesi sonucu vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan 35 yaşındaki Bülent Göz hastanelik oldu.

ÇUVALI İNDİRİRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Burdur merkez Kayış köyünde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyondan sırtında yem çuvalı indirdiği sırada dengesini kaybeden Bülent Göz, evin önünde bulgur kaynatılan kazana düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Göz, buradaki ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Burdur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulgur kaynatılan kazana düşen adam hastanelik oldu - Son Dakika

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