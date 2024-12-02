Bulut, Muhtarı Ziyaret Etti

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Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Akalar Mahallesi Muhtarı Orkun Savaş'ı ziyaret etti.

Bulut, geçmiş oldun dileğinde bulunduğu Savaş ile bir süre sohbet etti.

Savaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Bulut, muhtarların önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Bulut, çalışmaları inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, yol yapım çalışmalarını inceledi.

Bulut, Bademlik Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Kentin her köşesine hizmet götürmek için çalıştıklarını ifade eden Bulut, mahalleleri daha yaşanabilir bir hale getirmek için mücadele ettiklerini kaydetti.

Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı

Kırklareli'nde Gıda Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca başkanlığında müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Gıda konusunda çok hassas davrandıklarını belirten Karaca, bu konuda denetimlerin yapılarak tüm tedbirlerin alındığını söyledi.