Bulut'tan Öğretmenlere İftar

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, öğretmenlerle iftar programında bir araya geldi.

Bulut, bir düğün salonunda düzenlenen programda, öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir öğretmen olduğunu anımsatan Bulut, ramazan ayının maneviyatını öğretmenlerle yaşamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu kaydetti.

Bulut, geleceğin teminatı olan çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm eğitim camiasına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.