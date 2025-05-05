Bünyamin Karacalar Ulaş'ta göreve başladı - Son Dakika
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Bünyamin Karacalar Ulaş'ta göreve başladı

Ulaş'ın yeni Milli Eğitim Müdürü Bünyamin Karacalar, eğitimi geliştirmek için çalışacak.

05.05.2025 12:47
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Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Bünyamin Karacalar görevine başladı.

Karacalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaş'ın geleceği olan çocukların en iyi şekilde yetişmesi için var gücüyle çalışacağını söyledi.

Kendisinden önce görev yapan meslektaşlarına teşekkür eden Karacalar, "Onların emeklerini bir bayrak olarak görüyor ve bu bayrağı daha da yukarılara taşımak için azimle çalışacağıma söz veriyorum." dedi.

İlçede kurumlarla işbirliği yapacağını aktaran Karacalar, şunları kaydetti:

"Amacımız milli ve manevi değerlerle donanmış, çağın gereklerine uygun bilgi ve becerilerle yetişmiş nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. Bu yolda tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek Ulaş'ın eğitim kalitesini daha ileriye taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bu önemli görevde bana güvenen ve destek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bünyamin Karacalar Ulaş'ta göreve başladı - Son Dakika

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