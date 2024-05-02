Bünyan\'da Yenice Sosyal Tesisleri Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi

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Bünyan'da Yenice Sosyal Tesisleri'nin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bünyan Belediyesi Meclis Toplantısı'nda verilen ortak önerge ile Yenice Sosyal Tesisleri'nin adında değişikliğe gidildi.

Önerge sonrası, MHP, AK Parti ve İYİ Parti'nin oylarıyla tesisin adı Devlet Bahçeli Sosyal Tesisleri olarak değiştirildi.

Tesisin açılış töreni yarın gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Türk dünyasının bilge lideri Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin isminin ilçede yaşayacağını belirtti.

Alınan kararın ilçeye hayırlı olmasını dileyen Metin, "MHP, AK Parti ve İYİ Parti Belediye Meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Türk dünyasının bilge lideri Devlet Bahçeli beyefendiye hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Allah başımızdan eksik etmesin. Tüm hemşehrilerimizi açılışımıza bekliyorum." ifadelerini kullandı.