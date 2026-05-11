Burcu Köksal: Yarın Ak Parti'ye Katılıyorum, İçim Çok Rahat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burcu Köksal: Yarın Ak Parti'ye Katılıyorum, İçim Çok Rahat

11.05.2026 22:03  Güncelleme: 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurdu. CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat." dedi. Köksal, kendisiyle birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

(ANKARA) - Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katılacağını duyurdu. CHP'de siyaset yapma imkanının kalmadığını belirten Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat." dedi. Köksal, kendisiyle birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Köksal, tv100 kanalına yaptığı açıklamada yarın AK Parti'ye katılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert açıklamalarda bulunan Köksal, kurultay sürecinden bu yana kendisine yönelik tavrın değiştiğini öne sürdü. Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.

Kendisinin tehdit edildiği iddialarına yanıt veren Köksal, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi." şeklinde konuştu.

EŞİYLE İLGİLİ İDDİALARA YANIT VERDİ

Açıklamasında eşine ilişkin tartışmalara da değinen Köksal, eşinin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti. Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.

"BEN ARTIK HIRSIZLIĞI, YOLSUZLUĞU SAVUNAMAM"

CHP içinde sistematik olarak hedef alındığını savunan Köksal, seçim sürecinde yeterli destek görmediğini iddia etti. Köksal, "31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP'miz değil. Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam. Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

"BENİ ADAY YAPMALARININ SEBEBİ BENDEN KURTULMAK İSTEMELERİYDİ"

Belediye başkan adayı yapılmasının arkasında da parti içi hesapların bulunduğunu öne süren Köksal, "Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler." diye konuştu.

"DİNAR BELEDİYE BAŞKANI DA AK PARTİ'YE KATILACAK"

Köksal, kendisiyle birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağını açıkladı. Köksal, "Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede Meclis'in çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda." dedi.

"CUMHURBAŞKANI İLE 45 DAKİKA GÖRÜŞTÜM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, bundan sonraki süreçte hizmetlerine devam edeceğini belirtti. Köksal, "Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." dedi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burcu Köksal: Yarın Ak Parti'ye Katılıyorum, İçim Çok Rahat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabus hortladı Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti Kabus hortladı! Madımak topladıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybetti
İmamoğlu’nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ilk duruşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi’ni kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi'ni kabul etti
“Sezercik“ rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde "Sezercik" rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde
Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası Camilere domuz eti gönderen şahsa 15 ay hapis cezası
Real Madrid’e alacak Mourinho’dan Süper Lig’de dengeleri değiştirecek transfer Real Madrid'e alacak! Mourinho'dan Süper Lig'de dengeleri değiştirecek transfer
Putin’in yüzündeki ’Korkutan’ şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu Putin’in yüzündeki 'Korkutan' şişlik: Hastalık mı, yoksa botoks mu?

10:25
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
10:11
Sigara tiryakileri dikkat Milyonluk cezalar geliyor
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
10:07
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray’dan sert bir açıklama geldi
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi
10:03
Aziz Yıldırım’ın zor anları Ağlamamak için kendini zor tuttu
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
10:02
İran savaşı rafları da vurdu Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak
10:00
Galatasaray’a gitmek isteyen Jhon Duran’a büyük şok
Galatasaray'a gitmek isteyen Jhon Duran'a büyük şok
09:28
Türkiye’deki ABD’li dev şirket iflas etti Alacaklılar kapıya dayandı
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2026 10:39:16. #7.13#
SON DAKİKA: Burcu Köksal: Yarın Ak Parti'ye Katılıyorum, İçim Çok Rahat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.