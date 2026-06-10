Belediye Başkanı Ercengiz, Oto Tamirciler Sitesi Esnafıyla Buluştu

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Çatalpınar mevkiinde bulunan Oto Tamirciler Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Ercengiz, toplantıda bölgede yapımı planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Oto Tamirciler Sitesi esnafıyla buluştu. Burdur Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen buluşmada, bölgede yapımı planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, esnafın görüş ve talepleri dinlendi.

"ÜRETMEYE VE BİRLİKTE BAŞARMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Başkan Ercengiz, Burdur Belediyesi olarak vatandaş ve esnafın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli adımların atılacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeni hizmet binası, eski otogar alanı ve eski Fen İşleri alanında hayata geçireceğimiz projemizle Burdur'umuza yakışan yeni bir cazibe merkezini hep birlikte oluşturacağız. Bu kapsamda esnafımızla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Esnafımızın, yapılacak çalışmalarda yanımızda olduğunu görmek bizleri memnun etti. Aynı zamanda hiçbir esnafımızın mağdur edilmemesi yönündeki hassasiyetlerini de dikkatle dinledik. Bizler de Burdur Belediyesi olarak; vatandaşlarımızın ve esnafımızın hiçbir şekilde mağdur edilmeyeceğini, modern hizmet binası ve ticaret alanlarıyla şehrimize yeni bir yaşam ve düzenleme alanı kazandıracağımızın müjdesini paylaştık. Burdur'umuz için çalışmaya, üretmeye ve birlikte başarmaya devam ediyoruz."