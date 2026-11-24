(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, COP31'de anlaşma sağlanamamasına ilişkin, "Unutmayalım devletlerin dostluğu olmaz çıkarı olur biz güçlü olmak zorundayız. Bir kez daha görüyoruz ki; aç gözlü devletler ne dünyayı ne yoksul halkları ne de yarınları düşünmüyorlar. Sonuç; torunlarımıza 'eğer kalırsa' yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, COP31'in ardından yazılı bir açıklama yaptı. Ercengiz, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta COP31'in Türkiye'de hem de bölgemizde yapılmış olmasından son derece mutlu olduk. Türkiye olarak 196 ülke ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı bu organizasyonda Antalya'nın müthiş ikliminde iyi bir sınav verdik. Kısa bir süre de olsa ziyaret edip Akdeniz Belediyeler Birliği olarak AB proje koordinatörleri ile yerel yönetimler adına iş birliği yapmak üzere protokol imzaladık.

Onlarca sunum panel ve görüş alışverişinin yapıldığı Antalya buluşması; dünyanın enerji ve iklim krizine karşı direnç geliştirme konusunda nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiğini ortaya koymaya çalıştı.

COP31 bitti ve beklenen ortak deklarasyon metni maalesef imzalanamadı. Tüm iyi niyetli yaklaşımlar, bilim insanlarının uyarıları ve önerileri, sivil toplum, gönüllüler ve sorumluluk sahibi devlet adamları dünyanın geleceğine dair beklentilerini ortaya koyarken sermayeyi yöneten emperyallar yine kendi çıkarları için dünyanın geleceği için sorumsuz davrandılar.

Fosil yakıt üreticisi ülkeler kendilerine olan bağımlılığın bitmesini hiç istemedikleri için böyle bir mutabakat hiçbir zaman gerçekleşmeyecek.

Bu nedenle biz Türkiye Cumhuriyeti olarak elimizdeki doğal kaynakları aklımızı kullanıp çok çalışarak önce kendimizi ardından da mazlum devletleri bu fosil yakıt bağımsızlığından kurtarmalıyız.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından belki de dünyanın en avantajlı bölgesinde yaşarken güya dünyayı kurtarmak üzere dünyayı kandıran bu devletlerin elinden kurtulmalıyız.

Unutmayalım devletlerin dostluğu olmaz çıkarı olur biz güçlü olmak zorundayız. Bir kez daha görüyoruz ki; aç gözlü devletler ne dünyayı ne yoksul halkları ne de yarınları düşünmüyorlar. Sonuç; torunlarımıza 'eğer kalırsa' yaşanabilir bir dünya bırakmak için mücadele etmeliyiz."