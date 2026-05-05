Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Senir Belediye Başkanı Yorulmaz'a Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Senir Belediye Başkanı Yorulmaz'a Ziyaret

05.05.2026 15:42  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Senir Belediye Başkanı Ömür Yorulmaz’ı ziyaret etti. Ziyarette, Senir Göl Geçişi Projesi’nin yeniden hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Senir Belediye Başkanı Ömür Yorulmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette, Senir Göl Geçişi Projesi'nin yeniden hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yorulmaz, Başkan Ercengiz'i ağırladı. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Tüm sorunlara yönelik ortak fayda temelinde çözüm önerilerimizi ortaya koyduk"

"Senir beldemizi ziyaret ederek Belediye Başkanı'mız ve ilgili yetkililerle bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Senir Göl Geçişi Projesi'nin yeni bir proje olmadığını; 1998 yılından bu yana gündemde olduğunu ve yalnızca 2012 yılında kısa süreli olarak bu alandan su temini sağlandığını paylaştık. Projenin yeniden hayata geçirilmesi sürecinde, kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını da karşılıklı olarak değerlendirdik. Oldukça verimli geçen görüşmemizde, tüm sorunlara yönelik ortak fayda temelinde çözüm önerilerimizi ortaya koyduk."

"Ortak akıl ve iş birliğiyle kısa vadede su sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz"

Bölgede saniyede yaklaşık 300 litre debiye sahip bir su kaynağı bulunmasına rağmen mevcut ihtiyacın bu miktarın oldukça altında olduğunu; bu bölgeden sağlanacak suyun sınırlı düzeyde kalacağını ifade ettik. Bununla birlikte Senir'in mevcut su sorunlarını da dinledik ve çözüm noktasında birlikte hareket edebileceğimizi vurguladık. Şu anda daha önce açılmış sondaj çalışmalarının bulunduğu alandayız. Yakın zamanda burada çalışmaların başlayacağını, içme suyunun herkes için öncelikli bir ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurarak süreci hassasiyetle yürüteceğimizi belirttik. Amacımız ne belde halkımızı mağdur edecek ne de karşılıklı yönetimlerin su ihtiyacını göz ardı edecek bir sonucun ortaya çıkmamasıdır. Ortak akıl ve iş birliğiyle kısa vadede su sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürecin en iyi şekilde sonuçlanmasını temenni ediyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Senir Belediye Başkanı Yorulmaz'a Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı Brezilya'da uçak apartmana çarptı: 4 yaralı
Bursa’da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı 500 dekar alan dronla görüntülendi Bursa'da baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler su altında kaldı; 500 dekar alan dronla görüntülendi
Almanya’nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı Almanya'nın Leipzig kentinde bir araç yayaların arasına daldı: 2 ölü, 8 yaralı
İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568 İçişleri Bakanlığı: Geri dönen Suriyeli sayısı 1 milyon 407 bin 568
Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi Kante transferini eleştiren Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal, özür diledi
12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti 12 yaşındaki çocuk derede boğularak hayatını kaybetti

17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 17:17:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Senir Belediye Başkanı Yorulmaz'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.