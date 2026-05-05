Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Senir Belediye Başkanı Yorulmaz'a Ziyaret

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Senir Belediye Başkanı Ömür Yorulmaz'ı ziyaret etti. Ziyarette, Senir Göl Geçişi Projesi'nin yeniden hayata geçirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Yorulmaz, Başkan Ercengiz'i ağırladı. Ziyaret sonrasında açıklama yapan Ercengiz, şunları söyledi:

"Tüm sorunlara yönelik ortak fayda temelinde çözüm önerilerimizi ortaya koyduk"

"Senir beldemizi ziyaret ederek Belediye Başkanı'mız ve ilgili yetkililerle bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, Senir Göl Geçişi Projesi'nin yeni bir proje olmadığını; 1998 yılından bu yana gündemde olduğunu ve yalnızca 2012 yılında kısa süreli olarak bu alandan su temini sağlandığını paylaştık. Projenin yeniden hayata geçirilmesi sürecinde, kamuoyunda yer alan bazı bilgilerin gerçeği tam olarak yansıtmadığını da karşılıklı olarak değerlendirdik. Oldukça verimli geçen görüşmemizde, tüm sorunlara yönelik ortak fayda temelinde çözüm önerilerimizi ortaya koyduk."

"Ortak akıl ve iş birliğiyle kısa vadede su sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz"

Bölgede saniyede yaklaşık 300 litre debiye sahip bir su kaynağı bulunmasına rağmen mevcut ihtiyacın bu miktarın oldukça altında olduğunu; bu bölgeden sağlanacak suyun sınırlı düzeyde kalacağını ifade ettik. Bununla birlikte Senir'in mevcut su sorunlarını da dinledik ve çözüm noktasında birlikte hareket edebileceğimizi vurguladık. Şu anda daha önce açılmış sondaj çalışmalarının bulunduğu alandayız. Yakın zamanda burada çalışmaların başlayacağını, içme suyunun herkes için öncelikli bir ihtiyaç olduğunu göz önünde bulundurarak süreci hassasiyetle yürüteceğimizi belirttik. Amacımız ne belde halkımızı mağdur edecek ne de karşılıklı yönetimlerin su ihtiyacını göz ardı edecek bir sonucun ortaya çıkmamasıdır. Ortak akıl ve iş birliğiyle kısa vadede su sorununa kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sürecin en iyi şekilde sonuçlanmasını temenni ediyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz."