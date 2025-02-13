Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Esnafa Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Esnafa Ziyaret Gerçekleştirdi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Oto Tamirciler Sitesi esnafını ziyaret ederek bere hediye etti. Ercengiz, tüm yurttaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet etti.

13.02.2025 09:22  Güncelleme: 10:26
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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Oto Tamirciler Sitesi esnafını ziyaret ederek, bere hediye etti. Ziyarette, tüm yurttaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya davet eden Başkan Ercengiz, "Sizleri baba ocağına Atatürk'ün partisine bekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Oto Tamirciler Sitesi esnafını etti. Ziyarette esnafa bere hediye eden Başkan Ercengiz, "Bugün İl Başkanımız, İlçe Başkanımız Kadın Kolları, İl Genel ve Belediye Meclis üyelerimiz ile birlikte esnaf ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Soğuk kış günü ama bizleri karşılayan esnafımızın sıcak davranışından bizlere duyduğu güveni açık ifade etmesinden oldukça mutluyuz" diye konuştu.

"Gelin Türkiye'nin geleceğine hep birlikte karar verelim"

Başkan Ercengiz, bütün vatandaşları Cumhurbaşkanı ön adayının belirleneceği seçime davet ederek, şunları söyledi:

"Aynı zamanda da bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz dün Sayın Genel Başkanımız grup toplantısı sonunda 23 Martta yapılacak Cumhurbaşkanlığı adaylığının ön seçimi belirlemesi için herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet etti. Biz de ikinci yüzyılın Türkiye'sinin ilk Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanmak üzere ve bunun belirlenmesinde partimize katkı vermek üzere tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmaya bekliyoruz. Gelin Türkiye'nin geleceğine hep birlikte karar verelim. Sizleri baba ocağına Atatürk'ün partisine bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Esnafa Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

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